Para Ángel Carreño ¿qué futbolista actual te identifica? “Tengo una mezcla de Gary Medel, Marcelo Díaz y Miguel Riffo”

Este fin de semana el retirado futbolista Ángel Carreño se ha robado todos los focos por la carta que publicó en sus redes sociales dando a conocer la difícil situación financiera que está viviendo y que, parte de esa desgracia, es por culpa del actual volante de La Serena Jaime Valdés.

En conversación con RedGol, a parte de abordar esa compleja situación y revelar detalles como que es “indigente” y que si no fuese por su mamá estaría “viviendo en la calle”, también abordó otros temas futbolísticos como su ídolo o referente en su formación en la actividad o qué jugador actual lo representa más.

“Yo llegué a jugar profesionalmente, porque me gustaba el fútbol. Yo no sabía lo que era el primer equipo de un club, para mí eran de otro planeta. Tampoco ni pensaba jugar fútbol a escala profesional. Yo entrenaba, porque me encantaba jugar, mi objetivo no era ser profesional. Por eso yo nunca vi un jugador como un ídolo o referente”, partió admitiendo.

“Para mí, el fútbol se ha vuelto muy sensible, antes no se veían lesiones como se ven ahora. Tengo una mezcla entre Gary Medel, por su choreza, por su barrio, por su personalidad; otra por Marcelo Díaz, por su forma de juego; y de Miguel Riffo de sobreponerse a todas las lesiones, la muerte de sus familiares. Con ellos me represento más por mi forma de vivir”, complementó.

Si se siente representado por Arturo Vidal, mencionó que “él la pasó difícil, lo echaron tres veces de Colo Colo. El Vidal de antes no es el 0.001 por ciento de lo que es ahora. Tiene que cuidar más su patrimonio, que lo tiene más botado. Me veo algo reflejado, pero él tiene otra filosofía de vida y quizás por eso no me llama tanto la atención”.

Al ser consultado sobre si tiene alguna anécdota en el fútbol, contó una que involucra a los árbitros: “en pleno partido un árbitro andaba ofreciendo combos y yo acepté el reto y le dije: ‘te voy a buscar al camarín’. Temrinó el partido, me cambié de ropa y lo fui a buscar al camarín, me metí y le dije: ‘ya, aquí estoy’. Pero se arrepintió y me dijo que solo lo había dicho para hacerse respetar en la cancha”.

Finalmente, tuvo palabras para revelar cómo llegó a ser comentarista deportivo. “Un día me llama Roberto Dueñas, con quien soy muy amigo hace varios años y me dice: ‘oye hueón venta para acá y te pones a trabajar en la radio’. Al otro día viajé de Santiago a La Serena y un día después ya estaba trabajando en la radio”, mencionó.

“En la televisión, quizás, los jefes mandan a ex futbolistas a criticar o hablar mal de otros jugadores. En la radio tienes más libertad, por eso trato de ser más justo. Mi club es colo Colo, pero trabajo acá en La Serena. Yo represento más a la zona que el equipo grande. Por eso soy más partidario de La Serena o Coquimbo Unido y gracias a ello fue premiado como el Mejor Comentarista de 2019”, sentenció el exfutbolista.