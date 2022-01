Después de salvarse del descenso en una épica final contra Unión La Calera, Universidad de Chile tuvo una verdadera poda en el Centro Deportivo Azul y varios nombres emblemáticos se despidieron del club, entre los cuales estaba Fernando De Paul y todo parecía indicar que caminaría unos metros más para llegar a Palestino.

Y es que las informaciones más recientes del mercado de fichajes del fútbol chileno avisaban que el arquero argentino nacionalizado chileno de 30 años llegaría a reforzar al Tino Tino, pero el nuevo director técnico del cuadro árabe, Gustavo Costas, reconoció que esa opción ya no es factible.

El entrenador trasandino de 58 años habló con Al Aire Libre en Cooperativa y fue consultado por la opción de que el ex cuidatubos del Romántico Viajero salte desde el CDA y llegue al estadio Municipal de La Cisterna para reforzar su plantel de cara a la temporada 2022, situación ante la cual fue claro.

Y es que el ex adiestrador de Guaraní de Paraguay, que tendrá su primera experiencia en el balompié criollo, reconoció que le gusta el Tuto, “pero ya nos dijo que tenía unas ofertas de afuera por ahí”, disparó avisando que finalmente no arribará al cuadro tricolor.

Pero eso no fue todo, ya que el ex técnico y jugador de Racing Club reconoció que intentó convencer a De Paul para ir a los Baisanos, ya que “a mí me gustaba, es más, yo ya había hablado con él, lo llamé yo. A mi me gusta llamar a los jugadores para saber si quieren venir".

"A veces ti te gusta un jugador pero no puede, entonces lo he llamado y me dijo que tenía posibilidades de ir para afuera y por eso no lo pudimos traer”, concluyó con la explicación el flamante nuevo entrenador de Palestino que buscará dejar atrás la irregular campaña del club en 2021.

Así las cosas, la opción de ver a Fernando De Paul con la camiseta de Palestino en el Campeonato Nacional 2022 se cae de momento y Costas tendrá que seguir buscando algún candidato para la posición, ya que con la salida de Cristopher Toselli a Central Córdoba quedará con menos alternativas.