Mauricio Isla sueña en grande: “Ojalá pueda jugar en Boca Juniors y Universidad de Chile”

El futuro de Mauricio Isla es incierto, pues su nombre es sondeado por River Plate de Argentina, Boca Juniors y Universidad de Chile, siendo estos dos últimos los clubes que más interés han mostrado por el lateral chileno.

En ese contexto, en medio de las especulaciones que lo vinculan a distintos equipos, fue el propio Huaso Isla, quien le aclaró su situación contractual en una videoconferencia a los niños de la Escuela de Cobreloa en La Serena.

“Hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada, yo he tenido solo una conversación con Boca Juniors y ellos me pidieron, pero hasta ahora no sé nada. Si me encantaría de corazón jugar en la U, es mi sueño, es el sueño de mi madre y de mi familia. Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero ¿te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: En Boca y en la U”, dijo.

El futuro de Isla es incierto: su futuro está entre Boca y la U. (FOTO: Getty Images)

“Como dije en la entrevista al principio, tengo un acuerdo con el Fenerbahce para quedar libre ahora, que ya estoy libre y poder elegir lo mejor. No se a dónde voy a ir. Los periodistas, la gente habla y escribe muchas cosas, en este momento se habla de Boca Juniors, se habla que me voy a la U, y no tengo ninguna conversación 100% con nadie aún. Tengo que esperar, seguir entrenando para que llegue la decisión de irme a un equipo estar al cien”, agregó.

Pero eso no es todo, porque dijo quién era su ídolo: “Marcelo Salas, yo crecí viendo la U, vi la mejor época de Marcelo Salas en River Plate, en la Lazio, después se lesionó de la rodilla cuando estuvo en la Juventus, pero para mí si es mi ídolo, él es mi ídolo”.

Finalmente, tuvo palabras para los dos técnicos que más lo han marcado en su carrera: “Lejos, lejos Marcelo Bielsa, ha sido el mejor entrenador he tenido, que más me ha enseñado y que más he seguido por su característica. En segundo lugar, me quedaría con Sampaoli, tiene los mismos trabajos de Bielsa, pero sí él hablaba mucho con los jugadores”, sentenció.