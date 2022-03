Mario Sandoval, volante de Curicó Unido, jugará contra Universidad de Chile esta noche en el Santa Laura con el morbo que significa chocar contra su ex equipo, al que puede hundirlo aún más. "El año pasado perdimos con Colo Colo y nos fuimos a pique, no querrán repetir la historia", manifestó el volante.

Mario Sandoval tiene un renacer con Curicó Unido. Luego de vivir penurias con la Universidad de Chile el año pasado, donde peleó el descenso, en el cuadro tortero subió su nivel y es fundamental en el esquema de una escuadra que está encumbrada en el cuarto lugar de la tabla.

Esta tarde, en el Santa Laura, Sandoval enfrentará a la U en un encuentro que es vital para los azules, que acumulan tres derrotas consecutivas. Algo que el volante del Curi analizó en una entrevista concedida a El Mercurio.

"El equipo tuvo muchos cambios de jugadores y llegó un técnico nuevo. Siento que no le han pillado la mano al entrenador, pero en los equipos grandes los resultados no esperan, tienen que llegar rápido y eso debe estar dándoles vuelta con estas tres derrotas seguidas", manifestó Sandoval.

Luego comentó que "sin duda que ha sido difícil para ellos. En la U si ganas seguido eres Pelé, pero si pierdes eres el más malo del mundo. Imagino que deben estar motivados de enfrentarnos. El año pasado cuando nosotros perdimos con Colo Colo nos fuimos a pique de una, ahora volvieron a perder el clásico y seguramente no querrán repetir la historia de quedarse pegados en la tabla".

Sobre la motivación de Curicó, tiene claro que enfrentar a los grandes tiene otro condimento. "No es un partido más. Jugar contra la U, Colo Colo y la UC siempre es lindo, te sirve para mostrarte y ver en qué pie estás como equipo. Será muy especial por reencontrarme con excompañeros, será bonito, pero solo pienso en ganarlo".

El buen momento de su equipo llena de confianza al Curi, por lo que Sandoval manifiesta que "llegamos en un buen momento, por lo hecho en la última fecha. Ese 5-0 que conseguimos nos da un poco más de confianza, pero es un resultado raro. Tampoco veníamos con una racha extraordinaria. No estamos pensando que por golear a O'Higgins le vamos a pasar por encima a la U, pero sí sentimos que con lo que tenemos podemos quedarnos con los tres puntos".

Para el mediocampista, su pasado azul no lo hace pensar en algo contra su ex elenco. "No es una revancha, es un duelo lindo, donde quiero hacerlo bien para que Curicó se lleve los puntos. No me voy a volver loco tratando de mostrarme más de lo que corresponde, quiero ganar para ayudar a Curicó. Si más adelante está la posibilidad de volver (a la U), sería ideal, pero ahora solo apuesto a ganar", cerró.