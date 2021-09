Unión La Calera vs Santiago Wanderers | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo el Campeonato Nacional 2021

El Campeonato Nacional 2021 no se detiene y da comienzo a la fecha 20 del torneo, donde el equipo que está en tercer lugar, Unión La Calera, enfrentará al club que está último en la competición, Santiago Wanderers, en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

La Calera ha sido uno de los mejores equipos del torneo, pero en los últimos tres partidos -con la U, Colo Colo y Unión Española- no ha podido conocer la victoria y sólo rescató un empate frente a los albos. En la fecha 19 perdieron como visitante frente a la UE y desaprovecharon la chance de quedar punteros de la liga.

Por otro lado, Santiago Wanderers ha tenido una campaña del terror, ya que cosecha una de las peores temporadas de un equipo en el torneo chileno, debido a que en 17 partidos jugados (tiene un partido menos) sólo acumula dos empates, registrando apenas dos puntos en con paupérrimas presentaciones.

Ambos equipos, además, perdieron con Unión Española en sus últimos partidos, ya que como fue mencionado con La Calera, Wanderers perdió en la fecha 18 (tuvo libre este fin de semana) con el cuadro hispano.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Unión La Calera vs Santiago Wanderers?



El equipo cementero y el cuadro caturro jugarán este miércoles 8 de septiembre a las 15:00 horas de Chile .

Televisión: ¿Dónde ver EN VIVO el partido entre La Calera y Santiago Wanderers?



El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

ONLINE: ¿Quién transmite por STREAMING el partido entre La Calera y Wanderers?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO.