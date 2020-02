Juan Cristóbal Guarello contra Cecilia Pérez: "En una crisis tan grande, la ministra habría vuelto, pero no"

Los incidentes ocurridos en el final del encuentro entre Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores siguen generando debate. Luego que se determinara que los hinchas ubicados en Galería Sur para aquel encuentro no podrán ingresar por tiempo indefinido, diversas opiniones han salido a la luz.

Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada y señaló en ADN Radio que "la U puede prescindir de esa galería y hacen que los hinchas perjudicados carguen con esos hinchas. Es una cuestión que, de primera parece gruesa, pero no lo es tanto. Hay una cosa pracmática de que si no gusta, se cierra y que paguen justos por pecadores".

"Vamos a ver qué tal será la eficacia, puede calentar los ánimos. Puede generar empatía o provocar rechazo. Es duro, pero la U sabe que los castigos vienen bravos", agregó.

Además, el periodista se refirió a lo que genera en el Gobierno este tipo de manifestaciones y aseguro que "para Carabineros es un alivio que no se juegue, es una pega menos. Del estadio lo mandan a otro lado".

"No tiene mucha lógica. ¿Por qué el fútbol tiene un status especial y un rol tan importante en cómo se resuelve la crisis social? No tienen ninguna, no pasa nada. Para el gobierno, en la escala de prioridades está 30", complementó.

Fue entonces que luego de uno de sus colegas revelara que la ministra del deporte, Cecilia Pérez, se encuentra de vacaciones, Guarello se fue con todo. "No veo un gabinete de crisis por el fútbol. Ha sido breve, la Ministra del Deporte no sé si ha hablado. En una crisis tan grande, la ministra habría vuelto, pero no".

Finalmente, el tenor sentenció que "el fútbol chileno tendrá una baja de público un rato largo. Este asunto no ha terminado. Capaz que se juegue hasta una fecha entera sin público".