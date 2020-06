Johhny Herrera piensa en ser entrenador: "Veo mucho técnico chanta"

Johnny Herrera aseguró un par de veces que una vez retirado del fútbol, sería preparador físico. Carrera que estudió y está preparado para asumir, sin embargo, el encierro lo ha hecho meditar y no descarta ser ¡entrenador!

"H pensado en el futuro, ahora que cambió la forma de estudiar, tan digital, no creo que vaya a ser profesor porque no pude hacer la práctica cuando estudié pedagogía", partió diciendo Herrera en dialogo con Radio Cooperativa.

Luego el arquero de Everton confesó que ya se plantea algo inédito: ser entrenador de fútbol.

Johnny Herrera enfrentando a la U (Agencia Uno)

"Ahora me está picando el bichito de hasta estudiar para técnico, no me cierro a nada. Tengo un amplio abanico para trabajar a futuro, pero me está picando el bichito y más cuando veo a tanto técnico chanta", disparó el Samurai.

Agregando que "hay mucho aprovechador en el futbol y me gustaría estar dentro de la cancha y llevar lo que aprendí a la banca, donde poder plantear tus ideas al 100%. No es fácil, así que estamos analizando en el futuro. Gracias a Dios estamos bien, sanos en la parte mental en un encierro tan largo".