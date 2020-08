Ivo Basay en el centenario de Palestino: “Estoy muy orgulloso de poder dirigir esta institución”

Este jueves 20 de agosto el Club Deportivo Palestino celebra sus 100 años de historia. Por lo mismo, Ivo Basay, entrenador y uno de los protagonistas del buen rendimiento del equipo en las últimas temporadas, se refirió a esta celebración, al regreso del fútbol y el fichaje de Carlos Villanueva.

En conversación con Deportes en Agricultura partió expresando que “han sido dos años muy buenos en Palestino. Muy orgulloso de poder dirigir esta institución. Le mando un gran saludo a los hinchas de Palestino y a la población de Palestina. Nos da una alegría poder celebrar un centenario”.

Ahora, sobre cómo han sido sus casi dos años al mando del primer equipo y el trabajo con la dirigencia del Tino Tino señaló que “es raro en el fútbol tener una directiva que va de la mano con el cuerpo técnico. Eso ha sido el valor fundamental de nuestro trabajo. Espero que esto siga más allá de quién dirija al equipo”.

También, tuvo palabras sobre este periodo de entrenamientos, primero, de manera remota y, segundo, al interior de una cancha: “Existe un ambiente muy sano de trabajo, eso es fundamental. Estuvieron casi cuatro meses encerrados y el plantel se echaba mucho de menos. Retomamos con cero problemas”.

Pero eso no fue todo, porque también habló sobre la opción de asumir la Selección Chilena en un futuro. “Yo converso con Reinaldo Rueda semanalmente. Le tengo mucho respeto y cariño. En estos momentos no me gustaría que surgiera mi nombre con Reinaldo aún en la Selección. Hoy no es tema”, aclaró.

El técnico del Tino Tino mencionó que está muy cómodo trabajando en el club. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, tuvo palabras sobre los objetivos que tienen como club para esta temporada y aseguró que “queremos seguir viendo a Palestino a nivel internacional, es un gusto verlo jugar. Siempre propone ante equipos de mucha más categoría y presupuesto”.

“Carlos Villanueva no podrá jugar esta primera rueda, pero viene sano y sin problemas. Va a tener tiempo para adaptarse lo más rápido posible y para acomodarse en Chile. Llega a un gran grupo y es muy amigo de Luis Jiménez”, sentenció.