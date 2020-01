Hincha funa a jugadores de Unión Española a horas del partido fantasma contra la U: "Títeres de Segovia"

Unión Española debe jugar estar noche ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Chile y el cuarto cupo nacional a la Copa Libertadores 2020. Sin embargo, los de colonia no se presentarán.

La U ya está en La Serena para el duelo. Unión por su parte entrenó esta mañana en el estadio Santa Laura y no viajará.

De hecho, Unión Española compartió en su cuenta de Twitter las imágenes de la práctica con clara ironía para reconfirmar que no disputarán el partido por la orden de Jorge Segovia, en protesta a no recibir el Chile 4 directamente por secretaría.

En las tribunas del Santa Laura, un hincha llegó para manifestarse contra la directiva y los jugadores, a quienes calificó de títeres del Español por aceptar el bochorno de perder por walkover.

“Los vamos a funar a todos. Nos aburrimos de su fútbol de mercado. Sus empresario de mierda… Nosotros somos los que viajamos todo el maldito año y a ustedes les pagan el sueldo. Hacemos dedo, pagamos las entradas. Ustedes no son ni una hueá [sic]. No me van a callar nunca, títeres de Segovia”, gritó el fanático hacia la cancha.

Créditos video: Samantha Mangelsdorff/Radio Cooperativa