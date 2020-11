Hapoel vs Bayer Leverkusen: Ver EN VIVO y ONLINE la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Europa League

Un importante desafío en el ámbito internacional tendrá Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz. Esto porque la escuadra de las aspirinas enfrentará la jornada de este jueves 5 de noviembre visitará al Hapoel de Israel, en el partido válido por la tercera jornada de la Europa League.

El encuentro toma vital importancia si se toma en cuenta la situación actual de esa zona donde los cuatro elencos suman tres puntos. Eso sí, es el Leverkusen quien lidera el grupo, amparado en el criterio de la diferencia de gol, siendo los mismos israelitas quienes los escoltan.

El rival de turno de los alemanes, se encuentran en la octava plaza de la tabla de posiciones, aunque la competencia local de ese país solo cuenta con 14 equipos. Por su lado, el Leverkusen registra 12 puntos en la Bundesliga, lo que los deja en el cuarto lugar.

En todo caso, volante nacional no estará dentro de las alternativas de su escuadra. El ex Universidad de Chile, acumula una seguidilla de partidos sin poder ver acción, lo que lo tendrá fuera del partido internacional. Y esto no solo preocupa en su equipo, sino también de cara a lo que será la doble fecha por las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022.

El otro duelo del grupo C, lo protagonizarán el Slavia Praga contra el Niza en República Checa. Dicho encuentro se disputará en paralelo al que se jugará en Israel.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Hapoel vs Bayer Leverkusen por la tercera fecha de la Fase de Grupos de la Europa League?



El Hapoel y el Bayer Leverkusen se verán este jueves 5 de noviembre a las 14:55 hora de Chile.



Televisión: ¿Dónde ver el partido entre el Hapoel vs Bayer Leverkusen?



Hapoel y Bayer Leverkusen será transmitido por ESPN 3.

Online: ¿Dónde ver por streaming al Bayer Leverkusen visitando a Hapoel?



Si buscas un link para ver en vivo Hapoel vs Bajer Leverkusen por ESPN Play