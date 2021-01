Dalcio Giovagnoli: "El técnico de la selección debe ser chileno y para mí el candidato es Mario Salas"

Este viernes se cumple el plazo de la ANFP para anunciar al nuevo director técnico de la selección chilena, en reemplazado de Reinaldo Rueda, que ya es nuevo entrenador de Colombia. De esta forma, es cosa de horas que Matías Almeyda se oficialmente el nuevo DT de la Roja.

Sin embargo, el entrenador de O’Higgins, Dalcio Giovagnoli, fue tajante en considerar que el DT de la Roja debería ser chileno y no tiene dudas en su candidato: Mario Salas. Las palabras del adiestrador trasandino a La Tercera no pasaron desapercibidas.

“Sí tú me dices, más allá de los procesos, el técnico nacional debe ser chileno. Para mí el candidato a la Roja es Mario Salas. Tú me dices que le fue mal, pero fue un proceso. Si no andas en un proceso vas al paredón y no es así tampoco”, dijo Giovagnoli.

Agregó que “hablo de Mario porque me parece un técnico muy preparado, que conoce mucho el medio. Está a la altura de las circunstancias. No por un proceso malo o irregular te tienen que condenar. Para ese tipo de determinaciones se necesita un tipo con cierta experiencia, cierto recorrido y conocimiento”.

En otro tema abordó cómo se dio su arribo al Capo de Provincia y analiza el final de campeonato para su equipo, con opciones de meterse a puestos de Copa Sudamericana.

“Fue todo muy rápido. Se dio después de un resultado que tuvo el equipo con Audax, por allá a mediados de octubre. Se llegó a un acuerdo rápido, porque nosotros estábamos en ese momento en Santiago haciendo unos trámites. Fue todo muy espontáneo”, expuso.

Sentenció que “tenemos cuatro partidos más, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Tenemos partidos muy difíciles. Mañana jugamos con Católica y ese puede ser uno de los partidos más complejos y de alto riesgo. Ahí veremos dónde estamos parados”.