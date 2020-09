Cobreloa designa inédito cuerpo técnico interino, con un histórico como refuerzo

Cobreloa ya se hubiera leído El Quijote de Cervantes con tantas veces que ha dado vuelta la página. Pero los naranjas no temen empezar de cero y ya designaron al entrenador que reemplazará a Marco Antonio Figueroa, cesado tras la derrota de ayer con Unión San Felipe.

Como adelantó RedGol, el conjunto minero loíno anunció este mediodía que el nuevo encargado del primer equipo será Nelson Soto, de extensa carrera como mediocampista durante a fines del siglo pasado y media docena de equipos en Primera B desde 2008.

"Cobreloa S.A.D. P. informa a todos sus socios, hinchas y simpatizantes que Nelson Soto, jefe técnico de las divisiones inferiores de Santiago, asumirá el interinato de la banca loína", sentenció el cuadro naranja a través de un comunicado.

Pero no es la única novedad. En el cuerpo técnico aparece un ilustre ex jugador de Cobreloa, el ex zaguero Adán Vergara, quien en su minuto integró el plantel loíno que fue tricampeón entre 2003 y 2004 y el de Universidad Católica camino al título de 2010.

Junto al ex seleccionado preolímpico chileno aparecen Luis Adasme como preparador físico y Felipe Donoso como preparador de arqueros, "mientras se está trabajando en la búsqueda del nuevo cuerpo técnico", aseguró el cuadro naranja.

Adán Vergara fue tricampeón con Cobreloa y hoy vuelve al primer equipo con Nelson Soto como entrenador. Foto: Agencia Uno

La trayectoria de Nelson Soto

Nelson Segundo Soto llega a Cobreloa después de un recorrido importante en las categorías de ascenso. Debutó con Deportes Temuco en Tercera División en 2008 y luego siguió su recorrido con Lota Schwager, Barnechea, San Luis, Unión San Felipe e Iberia.

El nuevo estratega naranja encuentra sus orígenes como entrenador en Manuel Pellegrini. "Seguimos con un gran vínculo con Manuel, cada vez que viene a Chile conversamos, y no me arrepiento de haberle hecho caso para hacer el curso", reconoció al diario La Tribuna en 2016.

Soto tendrá que aprovechar toda esa experiencia para levantar a un Cobreloa que quedó a nueve puntos del líder de Primera B, Ñublense de Chillán, y este domingo recibirá a Puerto Montt en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Cobreloa mantiene una racha de un triunfo en los últimos siete partidos -contra Copiapó justo al reiniciar el fútbol- y tres derrotas consecutivas en casa; registros que se pondrán a prueba a partir del próximo fin de semana.