Cecilio Waterman, el Lukaku del Campanil: "Quisiera hacer la cuarta parte de sus goles"

Uno de los grandes animadores del Campeonato Nacional después de la pandemia es Universidad de Concepción, que ha abandonado rápidamente la zona de riesgo de descenso: está en el sexto lugar desde que terminó el receso.

Y no se puede hablar del cuadro penquista sin su goleador, el panameño Cecilio Waterman, que se subió a La Redgoleta de RedGol para analizar su presente y la primera temporada que suma en el fútbol chileno.

"Después de la pandemia pudimos hacer una buena temporada, todos juntos, y vamos bien en la tabla, pero todavía tenemos que sacar muchos puntos para salir definitivamente de la tabla de abajo", sentencia el delantero.

Su origen es exótico para nuestro fútbol. Y ha llevado a que Cecilio se convierta en un referente de la U penquista, al punto que los más fanáticos lo han bautizado como El Lukaku del Campanil. ¿Qué piensa al respecto?

"No es que me guste el apodo, pero no tengo ningún parecido. No sé por qué lo dicen, capaz que por el tono de piel, pero no tengo ningún parecido. Él está jugando en un nivel muy alto, uno está acá para aprender y seguir creciendo", reconoce.

De todas formas, también advierte que está todo el tiempo viendo delanteros para sacar lecciones y el belga de Inter se incluye en la playlist. "Quisiera hacer la cuarta parte de los goles que hace Lukaku, él hace mucho más que yo", se carcajea.

Cecilio Waterman lleva ocho goles en 14 partidos por el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

"Cuando era más chico me gustaban (Thierry) Henry y Ronaldo. De Henry me gustaba cómo definía, me gustaba mucho. O (Iván) Zamorano en su tiempo, que era intratable. Cómo no quería uno de chico ser como Bam Bam", recuerda.

El panameño llegó a Chile luego de terminar su formación deportiva en Uruguay. "Aprendí todo. A ser persona, compañero, ser humilde. Porque no me tocó nada fácil cuando fui a Fénix, que es mi casa. Voy a estar siempre agradecido porque me abrieron las puertas y me dieron de comer", asume.

En nuestro país, Waterman se encontró con delanteros maduros, como Roberto Gutiérrez, Esteban Paredes y ahora Humberto Suazo. Pero el panameño cree que la calidad se mantiene con los años.

"Pueden jugar el resto de su vida porque son calidosos, jugar parados y si les das una chance te liquidan, son jugadores de Clase A y por algo jugaron en todos lados. Es mérito de ellos jugar a esa edad, muchos quisieran llegar ahí", analiza.

También tiene una opinión de Arturo Vidal y Alexis Sánchez: "Vi los partidos de eliminatorias y creo que la selección chilena tiene buen cuadro. Hablan de Alexis y Vidal, son otra clase aparte, pero me gusta (Charles) Aránguiz, juega muy bien".

"La verdad es que los chilenos tienen que acompañar y apoyar a la selección y ojalá que se cumpla su deseo de ir al Mundial", concluye el atacante centroamericano.