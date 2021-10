Audax Italiano no sólo perdió de manera clarísima por 3-0 con Ñublense en el inicio de la fecha 27 del Campeonato Nacional, sino que no dio pie con bola y fue sobrepasado en todas las facetas del juego durante prácticamente todo el partido, algo que no le gustó para nada a su director técnico, Pablo Vitamina Sánchez, quien fue durísimo con el actuar de sus dirigidos y con su propia propuesta sobre el pasto del estadio municipal de La Pintana.

“Son partidos que se destraban con un gol como hizo Ñublense. No sólo lo aprovecharon, sino que jugamos nuestro peor partido del Campeonato. Pero por lejos, por lejos. Es difícil que un equipo juegue tan mal. Si buscamos quién puede superar la prueba, nos cuesta. Y lo digo porque se lo dije a los muchachos ya”, sentenció de entrada el DT itálico a TNT Sports.

“Este juego tiene la posibilidad que el resto del equipo de la cara por los que no juegan bien, pero si juegan mal 10 jugadores la cosa se complica y pasa lo que pasó. Son esos partidos raros, donde el rival a partir del gol jugó inteligente y nosotros nos desesperamos. Y dentro de la desesperación nos enredamos y jugamos cada vez peor. Con cada pase mal dado se acortaban las chances”, abundó.

Asimismo, explicó su disposición táctica diciendo que “perdimos de local con Palestino que nos jugó con un sistema parecido a Ñublense y nos parecía propicio igualar el sistema. Entendíamos que paramos un buen equipo, es un buen equipo. El 90 por ciento son los que nos llevaron hasta donde estamos. La idea era trabajar con tres centrales para dos delanteros, por momentos nos salió pero empezamos a pifiar desde los 10 o 15 minutos y se nos hizo cuesta arriba. Luego cambiamos a 4-4-2 o 4-2-4 según quién tenía la pelota, pero nada claro, nos despotenciamos”.

Finalmente, Vitamina recalcó que la lucha por la cima ya es una quimera. “Sí, es difícil ya pelear el título, uno puede soñar porque es gratuito. Hay que ver cómo le va al Colo y hoy tenemos ya dos partidos más que los que están arriba, ya quedamos libres. Pero trataremos sostenernos arriba, fue muy grato estar arriba todo el torneo y no nos queremos bajar ahora”, remató.