Leon Goretzka: "No me ha dolido ver a Messi así, me he divertido"

El Bayern Múnich mostró una verdadera exhibición de fútbol tras vencer por 8-2 al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. El cuadro bávaro no tuvo compasión con Messi y compañía, y se metieron entre los cuatro mejores de Europa.

Tras el encuentro, hubo varias declaraciones que generaron reacciones en el mundo del fútbol, pero una fue la que encendió la polémica en España.

Un periodista le preguntó al volante alemán, Leon Goretzka: "Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti ¿te ha dolido verle así?". A lo que el propio jugador contestó sin ambages: "No, no me ha dolido verlo así, me he divertido".

Sus palabras generaron mucho revuelo y en El Chiringuito hicieron eco de ellas, tanto que algunos se atrevieron a pedirlo para el mismísimo Real Madrid. Goretzka tiene 25 años y fue clave en la victoria del Bayern sobre el Barça, manejando el partido desde el mediocampo.

Pero él no fue el único. Aparte de Goretzka, a Joshua Kimmich le hicieron la misma pregunta sobre la Pulga y su respuesta fue un contundente "No".

