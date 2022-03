La UEFA Champions League ingresa en su recta final para conocer al nuevo campeón de la edición 21/22. Los mejores ocho equipos de Europa se alistan para jugarse el todo por el todo y alcanzar la gloria continental.

Bayern Múnich, Chelsea, Villarreal, Liverpool, Real Madrid, Benfica, Manchester City y Atlético de Madrid ya conocieron sus rivales y el camino completo desde esta fase, hasta la gran final a disputarse en el Stade de France en Saint Denis el próximo 28 de mayo.

El sorteo realizado por la UEFA definió que los duelos en los cuartos de final enfrenten: Benfica vs Liverpool, Manchester City vs Atlético de Madrid, Villarreal vs Bayern Múnich y Chelsea vs Real Madrid. Increíbles duelos que ningún fanático del fútbol se querrá perder en una definición por el título que promete, donde los Blues intentarán mantener a la "Orejona" en sus vitrinas.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League?

A continuación, dejamos los horarios de la ronda de los ocho mejores de Europa:

IDA

- Benfica vs Manchester City - martes 5 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Manchester City vs Atlético de Madrid - martes 5 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Villarreal vs Bayern Múnich - miércoles 6 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Chelsea vs Real Madrid - miércoles 6 de abril a las 15:00 horas de Chile.

VUELTA

- Bayern Múnich vs Villarreal - martes 12 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Real Madrid vs Chelsea - martes 12 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Atlético de Madrid vs Manchester City - miércoles 13 de abril a las 15:00 horas de Chile.

- Liverpool vs Benfica - miércoles 13 de abril a las 15:00 horas de Chile.