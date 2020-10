Insólito: A Marcus Thuram le pidieron su identificación para entrar al Giuseppe Meazza y ¡se buscó en Google!

Un hecho insólito ocurrió en la Champions League. El delantero francés, Marcus Thuram, llegó ayer al Giuseppe Meazza para entrenarse con el Borussia Mönchengladbach y le pidieron que se identifique para ingresar al estadio.

Todo era normal, hasta que el jugador se dio cuenta que no llevaba sus documentos y no podía demostrar su identidad. Al hijo del mítico Lilian Thuram se le encendió la ampolleta y no dudó en buscarse a sí mismo en Google para identificarse ante el agente de seguridad.

Su propio club, el Borussia Monchengladbach compartió las imágenes del momento y desató las risas en redes sociales. Hoy a las 16:00 horas, el Inter de Milán recibe al cuadro alemán en la primera fecha de la Champions League.

Revisa las imágenes: