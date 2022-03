Una de las acciones que seguramente se comentará más en la temporada es el error de Gianluigi Donnarumma que originó el primer gol del Real Madrid frente al PSG y fue el inicio de una noche soñada para Karim Benzema que se convirtió para Lionel Messi y compañía con el cuadro parisino.

Si bien su entrenador Mauricio Pochettino lo respaldó al máximo al guardameta, alegando que había recibido una falta del atacante francés pero la acción no fue revisada por el VAR y tras eso vino el gran derrumbe de su conjunto que vio cómo se le iba una buena ventaja para terminar eliminados.

Sobre el comentado error, uno de los que se expresó fue Gianluigi Buffon, la persona a la que el ex del Milan le heredó el puesto en la selección de Italia tras una época dorada, afirmando que a su colega le faltó un toque de maldad. "Si hubiera pensado más claramente o tuviera esa picardía, quedándose en el suelo tras el impacto, habría sacado algo", afirmó.

El actual futbolista del Parma de la Serie B cree que hubo mucha bondad de su parte. "Él fue honesto. Levantándose pronto, dio una señal al árbitro de contacto irrelevante", indicó el experimentado campeón del mundo en Alemania 2006 y que recientemente extendió su contrato.

Más allá de eso, Buffon cree que el error de Donnarumma no será determinante para su carrera. "Gigio no necesita abogados. Los errores como el suyo son útiles. Lo digo porque realmente lo creo. Son parte del camino del crecimiento. Estoy seguro de que no tendrá ninguna repercusión negativa, ningún problema. Es uno de los mejores", puntualizó.