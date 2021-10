En Universidad de Chile se vive un momento complicado por los malos resultados en el Campeonato Nacional, pero pese a eso el entrenador Esteban Valencia recibió la ratificación por parte de la directiva para terminar esta temporada, algo que hizo oficial el gerente deportivo Luis Roggiero.

Sin embargo, ese voto de confianza durará solo por los seis compromisos que restan para que finalice el torneo y que el ecuatoriano ya tiene alguien listo para que asuma en la próxima campaña. La información la dio a conocer Cristián Caamaño a través del programa Deportes en Agricultura.

"El nombre yo no lo tengo pero la nacionalidad sí, la nacionalidad del próximo técnico de la U, si es que se escucha la voz de Luis Roggiero, es español. Es el hombre que quiere Luis Roggiero. No sé más antecedentes", afirmó el reportero sobre el futuro del banquillo de los laicos.

Luis Roggiero tendría listo el nombre para el próximo entrenador. (Foto: @udechile)

A pesar de no dar mayores detalles, hay algunos nombres que ya están descartados pese a encajar en el perfil. "No es Miguel Ángel Ramírez, que está hoy día en Charlotte en la MLS, estuvo en Independiente del Valle. No tengo idea si dirigió en Sudamérica. Es español el entrenador que quiere Luis Roggiero".

Caamaño habló del futuro que le espera a Universidad de Chile con Roggiero. "Estos casi seis meses que va a tener para el inicio del próximo torneo, si es que la U permanece en primera división, le permite a él hacer un trabajo sin ninguna presión. Su gran presión va a ser elegir al cuerpo técnico. Ahí no va a tener excusa. Lo que sería irresponsable es que termine el torneo y la U no tenga un cuerpo técnico", puntualizó.