Joaquín Larrivey prefiere los goles de cabeza pese a que su esposa los odia: "Son los que más me gustan"

Para nadie es un secreto que entre las múltiples herramientas que tiene Joaquín Larrivey para mandarla a guardar con Universidad de Chile es su privilegiado juego aéreo, algo que le ha servido para su gran momento en el que es actualmente el máximo goleador del Campeonato Nacional con 12 tantos.

El argentino se siente como pez en el agua cazando centros y reconoce que los testarazos son sus favoritos. "Hay un debate dentro de mi familia. A mi papá le encanta, porque cuando mi viejo jugaba, que nunca lo hizo de profesional, le decían 'cabecita de oro' aunque no entiendo porque es bastante más bajo que yo y a mi mujer, todo lo contrario, me dice 'odio los goles de cabeza, me da miedo que alguien vaya a cabecear'", contó a RedGol.

Su conexión con esta forma de marcar viene desde la infancia. "La primera vez que fui a la cancha, fui a ver un Boca vs Platense en el año 94-95 y ahí perdí el miedo a cabecear, cuando empecé a ver los jugadores de muy cerquita y hoy en día es un arma fundamental. Aparte hice mucho básquet y considero que tengo buen timing para saltar, así que los goles de cabeza me gustan, son mis preferidos", apuntó.

De su tiempo practicando el baloncesto también tiene un gran respeto por los pases para anotar. "Un gol de cabeza es bastante parecido a un alley-oop. A mí me gusta siempre señalar al que dio la asistencia, es más, lo hablaba también con otros compañeros, a mí me gusta casi como hacer un gol, dar una asistencia", puntualizó.

"Para mí poner en condiciones a alguien de hacer un gol es espectacular, por eso cuando un gol, sobre todo si es de cabeza voy a buscar a esa persona que me asistió. Me parece importantísimo reconocer el pase", añadió Larrivey, quien vive un gran presente con Universidad de Chile.