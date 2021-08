Universidad de Chile no pudo festejar un triunfo ante Cobresal, en el regreso de los hinchas al estadio. Y Joaquín Larrivey cortó su racha goleadora de cinco fechas consecutivas marcando por el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el delantero conversó con TNT Sports sobre esta dolorosa derrota ante los fanáticos y aseguró que: “No pudimos conectarnos del todo, en este caso otros compañeros tuvieron las situaciones, no estuvimos finos a la hora de concretarlas, no fuimos precisos, pero me parece que la intensidad estuvo buena, hay cosas destacables, pero está la tristeza y la bronca por el resultado. No es lo que merecíamos”.

“Estamos agradecidos por el aguante de la gente, pero nos vamos tristes por su puesto por no haber podido regalarles la victoria en su regreso (…) fue distinto totalmente, por eso digo, darle las gracias a toda la gente que apoyó, es triste no poder darles un triunfo en esta vuelta, pero seguramente será en el próximo partido”, agregó.

En la misma línea, complementó que “me parece un resultado totalmente injusto, pero en el fútbol hay que hacer goles y lamentablemente hoy no estuvimos finos a la hora de hacerlos y ellos sí. El resultado es el que es. A seguir trabajando y levantar la cabeza”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo va su renovación con la U, sentenció que “más o menos todos saben, yo tengo la ilusión de seguir y para esto estoy trabajando día a día, pero por ahora no hay novedades”.