Sin duda alguna Joaquín Larrivey es uno de los grandes referentes que tiene en la actualidad Universidad de Chile: es el goleador del equipo, del Campeonato Nacional y los hinchas Azules ya lo consideran todo un ídolo.

En ese sentido, el argentino conversó con La Redgoleta de RedGol sobre el cariño que recibe de la fanaticada todas las semanas, pero en particular a algunas propuestas subidas de tonos que ha recibido de hinchas masculinos de la U.

“Mi mamá me pregunta ¿qué es esto de Larrisex? Le digo que son cosas de la gente, no lo sé. Eso me las tomo con gracia y si son cosas con cariño, son buenas. Tiene un toque de picante, pero que tiene que ver con las redes sociales y cosas divertidas”, comentó.

Ahora, al ser consultado si se cree este furor que estaría provocando en algunos fanáticos Azules, el artillero uruguayo respondió que “no, me imagino que viene con un tono de broma”.

Finalmente, comentó que le gustaría renovar contrato y así poder retirarse en la U: "Me encantaría porque encontré un lugar donde la gente me quiere, donde mi familia está feliz, mi mujer y mis hijos. Donde me gustaría que me vengan a visitar mis papás y mis hermanos de Argentina”, sentenció.

