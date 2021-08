En los últimos días el plantel de Universidad de Chile fue fuertemente criticado, porque tras la derrota ante Cobresal los futbolistas no se despidieron de los hinchas que fueron al estadio El Teniente de Rancagua.

En ese sentido, el capitán Fernando de Paul se refirió a esa situación en la conferencia de prensa de este martes: pidió disculpas a nombre del plantel y explicó que eso ocurrió por tener “impotencia y bronca” con el árbitro Piero Maza, a quien acusó de tratar mal a un jugador joven.

“Fue algo muy lindo para nosotros. Sabemos todo el tiempo que esperaron los hinchas para poder ir al estadio, nosotros también lo necesitábamos y para muchos chicos era su primera vez jugando con hinchas Azules. Estábamos todos ansiosos. Queremos que esto se normalice y podamos tener todo el público como era siempre, pero estamos muy contentos”, partió diciendo.

“Lamentable lo que pasó en el final, pero lo voy a aclarar, no es excusa: cuando termina el partido y con la bronca de perder fuimos a conversar con el árbitro, quien no fue responsable por el resultado. Sin embargo, trató de muy mala manera a un compañero joven, quien no se merecía y eso nos dio mucha impotencia”, agregó.

En la misma línea, complementó que “esas cosas uno las dice, pero no se las cree. Cuatro o cinco nos quedamos ahí con mucha impotencia y bronca por lo que había pasado. Y cuando nos dimos cuenta ya se había ido la mayoría de los jugadores”.

“Solo pedir disculpas, no es excusa para nada, no es que no valoremos a la gente o no estemos felices porque ellos estén, simplemente pasó eso y se nos pasó. Nos pueden criticar de falta de respeto, pero te aseguro que no es así. Nosotros estamos orgullosos del público que tenemos, el país sabe lo que es el hincha de la U y nosotros tenemos la oportunidad de tenerlos todos los fines de semana y estamos contento por ello. Pido las disculpas a nombre del plantel”, cerró sobre el tema.

Cabe recordar que el próximo partido de la U será ante Unión La Calera, actual líder del Campeonato Nacional. Este compromiso está pactado para el domingo a las 16:30 horas, y lo podrás seguir en detalla junto a RedGol.