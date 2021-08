El ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, asegura que no entiende por qué no se le ha renovado a Ramón Arias y Joaquín Larrivey y recordó que hubo gente al interior del club que no quería la contratación del Cachila y que filtraron sus exámenes.

Sergio Vargas fue el gerente deportivo de Universidad de Chile junto a Rodrigo Goldberg durante dos años y exitosamente lograron las llegadas a la U de figuras como Walter Montillo, Joaquín Larrivey y Ramón Arias.

Precisamente el Superman en conversación con Radio Cooperativa, asegura que no entiende cómo el club universitario aún no renueva a ambos jugadores.

"Ramón Arias es un jugador de 29 años, tiene para jugar tranquilamente tres años más, me extraña que no se hayan acercado a renovar con ellos dos", aseguró en relación al Cachila.

Vargas recordó un momento muy complicado y que fue cuando se filtraron los exámenes médicos del defensor charrúa, los que presuntamente fue una movida desde adentro del propio club para frustrar la operación.

Sergio Vargas saca pecho con el buen momento de Ramón Arias (Agencia Uno)

"En el caso de Arias, la operación fue un poco más complicada, si recuerdan, internamente había situaciones que querían que la operación fracasara. Dijeron que estaba lesionado y algo muy importante... no es casualidad que se filtraran los exámenes, pero Ramón mostró que no era así, ha jugado todos los partidos y todos los minutos", sacó pecho.

Vargas cuenta como hizo para solucionar el tema. "Lo de Ramón empezó porque dijeron que estaba mal, los exámenes salieron mal, así que rápido me puse en contacto con la gente de San Lorenzo, con Hugo Tocalli que era gerente deportivo y me dijo que nunca tuvo ninguna lesión, siempre entrenó. Me comuniqué con el doctor que ratificó lo dicho por Tocalli, también hablé muy bien con Ramón", indicó.

ver también Valencia se entusiasma con seguir al mando de la U

En esa misma línea contó que "no venía siendo titular en San Lorenzo, pero veíamos que siempre iba al banco, no tenía ningún problema, tenía un tema en la rodilla que se había operado, que estaba bien, y no había faltado a ningún entrenamiento, pero lo que llamó la atención no era que se cuestionara, era que se filtraran los exámenes, esas cosas fueron así, no es una casualidad".