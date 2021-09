La música, las artes y la cultura nacional están de luto por la sensible muerte de Patricio Manns, ícono y referente de la música popular y la nueva canción chilena. El cantautor y voz de Arriba en la cordillera, Llegó volando y El cautivo de Til Til, entre tantas otras, dejó de existir la mañana de este sábado a los 84 años.

Pato Manns falleció en la Clínica Bupa de Reñaca producto de una falla multisistémica producto de una descompensación que lo tuvo internado más de un mes, estado de salud agravado por diabetes severa.

Férreo opositor de la sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet, Manns debió partir al exilio tras el golpe militar, regresando a Chile en 1990. Su música ha llenado escenarios y hogares por décadas, pero lo que no todos saben es que el músico estuvo cerca de ser futbolista, y no de cualquier equipo.

Patricio Manns fue parte del Ballet Azul de Universidad de Chile, equipo que ganó casi todo durante la década de los 60. La historia pudo ser distinta, pero músico debió elegir entre cuidar el arco del Chuncho o su carrera artística cuando ya había aprobado entre los goleros de la U.

Patricio Manns dejó de existir en el plano terrenal: una guitarra y voz que marcan la historia de Chile. (Foto: Gentileza)

“Llegamos con Adolfo Nef desde Lota y curiosamente los dos jugábamos al arco. Llegué a entrenar con la U, y en ese momento un ejecutivo del equipo pidió hablar conmigo para pedirme que dejara de cantar en las peñas, porque eso implicaba un trasnoche, beber y madrugar. El problema es que yo ganaba muchísimo dinero con la música”, contó hace Patricio Manns a Canal 13 Cable en 2013.

El Músico agregó que “ya estaba lanzado en las artes, pese a que todavía no había hecho Arriba en la cordillera. Saqué cuentas y, la verdad es que me hubiese encantado jugar fútbol, pero preferí el canto”.

Sobre el mismo tema, Patricio Manns reveló en Radio ADN que “a mí me dieron a elegir, no fue una cosa que yo haya dejado de jugar fútbol ni mucho menos. Me llamaron de la Universidad de Chile y me dijeron: mire señor, usted no puede cantar de noche entre gente que bebe alcohol y en el día jugar por la U, es totalmente inaceptable”.

“Entonces me dieron a elegir entre el fútbol o el canto. Me vi obligado a elegir el canto porque dura más, la carrera en el fútbol dura menos”, sentenció Manns.