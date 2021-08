O'Higgins y Universidad de Chile disputarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 15 del Campeonato Nacional el que se jugará en el estadio El Teniente, hogar de los Celestes pero tanmbién la casa de la U este 2021 al no poder ocupar el Estadio Nacional.

Los azules vienen de ganarle 2-1 a Universidad Católica en Rancagua y por eso llegaran con la moral muy alta a enfrentar a los mineros, algo que asume el goleador Marcelo Larrondo, el que además no tuvo problemas en destacar al killer azul, Joaquín Larrivey.

"La U es un equipo fuerte que viene creciendo partido a partido, demostrando que están a la altura. Es un partido lindo porque es un equipo grande y le da un plus. Sabemos que vienen en alza y tienen un jugador muy importante como Larrivey, pero tenemos las herramientas necesarias para hacer un buen partido", afirmó el ex Unión La Calera.

Joaquín Larrivey llega en estado de gracia al partido ante O'Higgins (Agencia Uno)

Agregando que "los equipos como la U son equipos que te atacan y te dejan espacios, ahí es donde tenemos que aprovechar las jugadas que nos generamos. Tenemos que trabajar en la finalización, el resto se dará solo".

Larrondo también se manifestó respecto a la cuota goleadora que alcanzó con el Ohi Ohi en la víspera del partido ante Universidad de Chile.

"Estoy contento porque llevo 10 goles en O’Higgins, estoy teniendo una ocasión por partido, como ante La Calera y Palestino. En tanto, ante Huachipato no tuve ninguna y marqué de penal. Me preocuparía si no estaría aprovechando esa oportunidad por partido", cerró.