Una vez que Walter Montillo deja Universidad de Chile para optar por el retiro, la regencia universitaria se movió rápido para asegurar al mejor 10 del campeonato: Marcelo Cañete de Cobresal.

El otrora jugador de Boca Juniors llegó a la U generando muchas expectativas, sin embargo, con el correr de los partidos sigue estando lejos del rendimiento mostrado en el norte.

Este jueves Cañete atendió a los medios en forma remota desde el Centro Deportivo Azul reiterando que él no es el reemplazante de Montillo y que vino a hacer su trabajo.

"Lo he aclarado en varias ocasiones, yo no vine a reemplazar a Montillo y entiendo lo que significa para la hinchada azul y estoy consciente de eso y valoro el sentimiento que tienen porque sé que es un jugador que les dio mucho. pero de ninguna manera lo vine a reemplazar, vine a hacer mi trabajo y levantar una copa a fin de año, no tengo otra cosa en mi cabeza que no sea esa", afirmó

Marcelo Cañete aclara que no tiene una mochila pesada porque él no vino a reemplazar a Montillo (Agencia Uno)

El volante además cree que en los "últimos partidos me sentí mejor, tuve jugadas interesantes, rematé al arco, fui entrando en ritmo y rescato cosas, pero debo buscar conectar más con mis compañeros y es lo que estoy trabajando, esperamos seguir de esa manera llegando de menor a mayor".

Consultado si ha perdido confianza, Marcelo Cañete asegura que "la confianza es lo principal para un buen rendimiento, si he perdido confianza porque las cosas no salían, pero en este último partido sentí que las cosas mejoraron, siento la confianza del DT, de los compañeros y de la dirigencia y quiero devolver todo eso".