La locura por Jorge Sampaoli en Francia va in crecendo. No sólo porque el Olympique de Marsella parece ser el único equipo con lo necesario para pelear el título de la Ligue 1 con el PSG, si no que además por el fútbol que despliegan sus dirigidos.

A menos de un año de su llegada, el entrenador de origen argentino tiene prácticamente ganados a los hinchas focenses, que veneran su nombre y acuden en masa al estadio, muchas veces al margen de las restricciones sanitarias.

Pero si le faltaba algo a Don Sampa era una inspiración local. Y la alcanzó a través de la música y específicamente el rap del popular Jul, cantante oriundo del barrio de Saint-Jean-du-Désert que se caracteriza por rechazar los canales tradicionales y representar a los excluidos.

La revolución en redes sociales se originó después de la victoria 2-0 de Marsella sobre Rennes el domingo, el decimoquinto partido invicto del conjunto olímpico y que lleva a Sampaoli al segundo lugar de la tabla, a cinco puntos del PSG y con un partido pendiente.

Jorge Sampaoli y el gesto característico del rapero Jul

Al momento de abandonar el estadio Velodrome, Sampaoli repartió cariño a los fanáticos y un gesto característico con las manos, que representa la palabra Jul y es santo y seña de los millones de seguidores del rapero.

¿Tiene un parecido con la U que hacen los partidarios de Universidad de Chile? Sí, bastante. Y no sería casualidad de que el propio Sampaoli evocara sus tiempos con la camiseta azul cuando hace ya casi una década.

Jul accedió a la imagen y la incluyó en sus historias de Instagram. Asi el ex entrenador de la selección chilena da otro paso para convertirse en celebridad del puerto francés, como lo fue en su minuto en Chile.