Hace solo unos días se estrenó en Netflix la nueva temporada de Sex Education, una de las producciones más exitosas de la plataforma de streaming, que sigue la historia de Otis y sus amigos, estudiantes de la secundaria Moordale que comienzan su vida sexual.

Los fanáticos de la serie han compartido en redes sociales sus reacciones ante la nueva temporada, la cual ha develado nuevas tramas y dramas para los personajes.

Sin embargo, algo que también ha sorprendido a los fans es la posible salida de Emma Mackey de la serie, actriz que interpreta a Maeve en Sex Education, el interés amoroso de Otis.

La siguiente parte de este artículo contine spoilers. Si no has visto la tercera temporada es recomendable que no sigas leyendo.



¿Estará Maeve en la cuarta temporada?

Pese a que todavía no se ha confirmado la realización de una cuarta temporada de Sex Education, todo indica que así será. La serie es una de las producciones más exitosas de Netflix y además la última entrega dejó algunas preguntas que todavía necesitan resolverse.

No obstante, de ser así, la nueva temporada de Sex Education podría continuar sin Maeve. Recientemente Emma Mackey realizó una entrevista que puso en alerta a los fanáticos del show. La actriz dijo en conversación con la revista Hunger que la serie es enormemente trascendental como concepto y que el reparto es fenomenal. Sin embargo, remarcó que no es un papel que podrá interpretar por siempre. “La naturaleza agridulce de todo esto es que no podré tener 17 años toda mi vida”, reconoció.

Dicho comentario levantó rumores sobre la posible salida de la actriz, sobre todo considerando los nuevos proyectos de Mackey que se avecinan, los que incluyen “Death on the Nile” -película en la que compartirá reparto con Gal Gadot- “Eiffel” y “The Winter Lake”.



Los fans también han notado la poca promoción de la actriz a la tercera temporada de Sex Education. Mackey no ha compartido nada respecto de la serie en sus redes sociales, a diferencia del resto de sus compañeros del elenco. Asimismo, la actriz casi no ha participado en las entrevistas típicas que realiza el cast antes del estreno de una temporada.

Además, considerando los últimos acontecimiento de la producción, luego de que Maeve partiera a estudiar a Estados Unidos y la gran recepción del público ante la pareja que forman Otis y Ruby, sería posible continuar Sex Education sin Maeve.

Pero todo esto son rumores. Ni la producción de la serie, ni Emma Mackey han confirmado la salida de la actriz de Sex Education. Ahora solo queda esperar al pronunciamiento de las fuentes oficiales.



