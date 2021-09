Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy puede ser un día de grandes descubrimientos, sobre todo si te decides a probar algo nuevo en tu imagen. Verás cómo disfrutas con esa mirada renovada que hoy te llega por parte de alguien que te interesa. Deja que te contemple con algo de coquetería.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te llegan unas palabras de aliento y de cariño que realmente te resultan muy reconfortantes, sobre todo de una persona amiga o de tu pareja. Todo eso hará que pases un día con muy buenas sensaciones. Olvidarás alguna pequeña barrera o un contratiempo doméstico.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Mejoran los asuntos económicos, en especial si tienes negocios, ya que echarás cuentas y verás que están mejor de lo que creías. Aún así, no debes de despistarte y dejar de vigilar todo con el mayor esmero y dedicación posible.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Elabora una lista con las cosas que quieres mejorar ahora que comienza la temporada. Dedicarle un poco de tiempo a eso, te hará sentir mucho mejor ya que verás lo que puedes avanzar. Proponte hacerlas ya. No lo dejes para más adelante.

Leo (julio 23 - agosto 22)

En tu interior, reconoces que deberías dejar algún mal hábito que tienes, así que lo mejor es que te prepares mentalmente y te decidas a ello por fin, es un momento del año favorable para eso. Tu salud te lo va a agradecer y tu autoestima también.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Buenas sensaciones y ganas de poner en práctica alguna nueva actividad, quizá relacionada con el ejercicio o la meditación. Te vendrá muy bien para dejar atrás cierto nerviosismo por un cambio de ciudad o trabajo que te está estresando bastante.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Reirás con las ocurrencias de alguien cercano, quizá niños, a los que de alguna manera has echado de menos porque te muestran un lado de la vida que te aporta mucho bienestar y alegría. Hay reencuentros muy agradables y te sientes de buen humor.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Has disfrutado del verano lo que has podido, pero eso no significa que aún no te quedes oportunidades de desconectar de nuevo. Mira a ver qué planes puedes hacer o que le apetece a tu pareja o amistades. Tendrás ideas muy acertadas.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Todo lo que te planteas ahora como negativo va a pasar a ser positivo si tu cambias tu actitud. Debes centrarte en ver todo lo que tienes bueno y amable a tu alrededor. Hay gente que te quiere mucho, déjalos entrar en tu vida sin prejuicios.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Si te has enfadado con tu pareja o con alguien de la familia porque no te ha dado un capricho, debes serenarte y ver qué razones ha tenido para ello. Quizá estás siendo demasiado egoísta, telo en cuenta. No estará de más que cedas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Prepárate para una experiencia personal que te pondrá a prueba. Quizá se trate de una nueva forma de vivir, con amigos o con compañeros, fuera de tu círculo habitual. Pero te vendrá muy bien salir de él. Darás un paso importante en tu evolución.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Confía un poco más en alguien que te ha prometido un trabajo o una ayuda de cualquier clase, no debes caer en la desconfianza ni en la tristeza porque aún no se haya solucionado eso. Llegará pronto la ayuda. Mientras tanto, sigue tu búsqueda.