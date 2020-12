Inter de Milán vs Napoli | Ver en vivo y online el partido del equipo de Sánchez y Vidal por la fecha 12 de la Serie A

El Giusseppe Meazza será testigo de un partidazo: en el marco de las 12° fecha de la Serie A veremos un encuentro imperdible entre los dos escoltas del AC Milan, su rival el Inter de los chilenos Sánchez y Vidal se enfrentará al Napoli.

El encuentro que mide al Inter de Milán y el elenco de la ciudad de Napoles es uno de los grandes atractivos de la jornada de este miércoles, no solo por la calidad de jugadores que tiene, además es porque ambos clubes son el 2° y 3° de la tabla de posiciones, por lo que este encuentro podría ser decisivo de cara a las siguientes fechas del campeonato italiano.

Los nerazzurros quienes van 2° con 24 puntos, buscarán destinar todos sus esfuerzos en el torneo local debido a la temprana eliminación de la Champions League, el elenco interista no contaría en este duelo con Alexis Sánchez ni con Arturo Vidal, ambos por diferentes molestias físicas. El propio Antonio Conte informó que el ingreso de Vidal para este duelo sería un “riesgo” porque el mediocampista nacional aún no se recupera al cien de sus últimas dolencias que lo tuvieron marginado de los últimos partidos.

El Napoli por su parte, se encuentra en la 3° posición de la tabla con 23 puntos a cuatro unidades del líder, un triunfo de los celestes en este duelo lo posicionaría en segundo lugar del torneo a la espera de lo que haga la Juventus quien se encuentra 4° y tiene los mismos 23 puntos. Los napolitanos vienen de tres triunfos en liga consecutivos y el último fue frente a la Sampdoria por 2-1.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli juegan este miércoles de 16 de diciembre a las 16:45 hrs de Chile.

Ambos clubes protagonizan el duelo de la fecha en la Serie A. (Foto: Getty Images)



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli será transmitido por ESPN y RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Inter de Milán vs Napoli?



Para ver en vivo el encuentro Inter de Milán vs Napoli podrás hacerlo en ESPN Play y a través de la app Fanatiz.