Los 10 videojuegos más esperados de junio

7 The Last of Us Part II, de Naughty Dog

Sin lugar a duda que el título más esperado, no solo del mes, sino que también de este 2020. La secuela de la obra maestra de 2013 llegará a la PlayStation 4 este viernes 19 de junio. Candidato serio al Juego del Año y un imperdible para los dueños de una PS4. El videojuego que viene a cerrar con broche de oro la presente generación de consolas. Si quieres reservar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en su preventa en la PS Store ingresa acá. Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.