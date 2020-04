La impresionante colección de Ferraris de Eric Clapton

2 Ferrari 365 GTC

Este fue su primer Ferrari y según cuenta en su autobiografía, se lo compró a Gerorge Harrison. “Un día, a fines de la década de 1960, llegó a mi casa en un Ferrari 365 GTC azul oscuro. Nunca había visto uno en persona y mi corazón se derritió. En ese momento, fue como ver a la mujer más hermosa del mundo y decidí allí en ese momento que, aunque no podía conducir, también iba a tener uno. No tenía carnet y solo había conducido un automático, así que empecé a aprender por mi cuenta a conducir con embrague en ese Ferrari. Me encantó ese coche".