Especial día de la madre: Top 5 de frases típicas de las mamás en el mundo gamer

3 “¿Qué es eso de online?”

No, no se puede poner pausa en una partida online, porque es un juego en vivo. Tal vez con el mundo digital en el que vivimos en estos años el término “online” se democratizó un poco, pero todavía cuesta explicar, no solo a nuestras madres sino también a nuestros padres, que simplemente el jugar en ese modo no te permite pausar el juego.