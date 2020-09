El profesor Toby Vega evalúa hasta al canchero e intenta tirar para arriba a Colo Colo, pero igual le da al Torta Opazo

7 Óscar Opazo: 3,0

“El peor, el más bajo hace tiempo, no es el mismo de antes. Lo he dicho cuántas veces. Es terrible lo que está pasando, no hace daño arriba, no marca bien. Lo ponen en la barrera y es el más chico. Se lo llevaron en velocidad, tiene problemas graves con los pelotazos a la espalda, no sé si le cuesta cabecear, es muy chico, no sé. No hace daño al pasar. Está muy bajo”.